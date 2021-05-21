Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов на совещании с членами регионального правительства поднял вопрос обеспечения безопасности отдыхающих на водоемах республики.

Руководитель региона подчеркнул, что количество погибших не снижается. Работа глав муниципальных районов в этом направлении была признана неудовлетворительной.

Артем Здунов потребовал организовать патрулирование популярных водоемов. Кроме того, было поручено организовать спасательный пост на карьере, расположенном в Ичалковском районе.

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Источник: e-mordovia.ru