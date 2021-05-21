Житель Саранска до смерти избил знакомого

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в убийстве своего знакомого.

В ночь на 17 июля нынешнего года 35-летний житель Саранска возле дома, расположенного по адресу – улица Комарова, жестоко избил своего 58-летнего знакомого, с которым до этого распивал спиртные напитки. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В кратчайшие сроки 35-летний гражданин был задержан. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. В отношении горожанина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: mordovia.sledcom.ru