В Саранске утонул мужчина

В Саранске утонул человек.

Вечером 25 июля по системе 112 поступило сообщение о том, что в посёлке Ялга утонул гражданин 1983 года рождения. На место происшествия оперативно прибыла группа водолазов республиканской аварийно-спасательной службы. В результате поисковых мероприятий труп мужчины был найден и доставлен на берег.

Известно, что гражданин пошел ко дну во время купания в месте, которое не было для этого оборудовано.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru