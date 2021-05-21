В Краснослободском районе загорелся самосвал

В Краснослободском районе произошло возгорание самосвала.

Утром 26 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на 54-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», неподалеку от населенного пункта Сивинь. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит самосвал.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило транспортное средство на площади 0,2 кв. м.

Причина возгорания самосвала в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru