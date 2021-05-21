Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство и незаконном хранении оружия

В Саранске выслушает судебный приговор местный житель, который обвиняется в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

В начале мая нынешнего года 46-летний житель Саранска, находясь в салоне автомобиля, припаркованного возле магазина, расположенного по адресу – проспект 60-летия Октября, вступил в конфликт со своей бывшей гражданской женой и её знакомым. В процессе выяснения отношений 46-летний горожанин направил имевшийся при себе обрез охотничьего ружья в сторону второго мужчины и произвел выстрел. Бывшая сожительница обвиняемого отвела оружие, в результате чего получила ранение кисти.

Выяснилось, что житель Саранска хранил обрез на противозаконных основаниях. Оружие он приобрел у своего знакомого более 20 лет назад.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru