Жительница Больших Березников подозревается в незаконном хранении марихуаны

В Больших Березниках сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в незаконном хранении марихуаны.

Вечером 22 июля на территории указанного населенного пункта стражами порядка была задержана 34-летняя местная жительница, в ходе личного досмотра которой был обнаружен и изъят пакет с марихуаной массой 611 г.

В прошлом году женщина обнаружила в поле дикорастущую коноплю. С целью дальнейшего личного употребления гражданка сорвала растения, высушила их, измельчила и оставила на хранение.

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Источник: 13.мвд.рф