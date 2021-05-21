В Темниковском районе горела заброшенная постройка

В Темниковском районе пожарные ликвидировали возгорание заброшенной постройки.

Происшествие произошло ранним утром 26 июля на территории населенного пункта Агеево. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 06:36. На улице Сельской загорелся заброшенный дом. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 54 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина пожара устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru