Жительница Мордовии подозревается в убийстве гражданского мужа

В Саранске стражи порядка задержали женщину, которая подозревается в убийстве своего сожителя.

По предварительной информации, 23 июля текущего года 44-летний гражданин, проживавший в посёлке Луховка, вернулся домой из Москвы после вахтовой смены. Мужчина зашел в магазин, в котором работает его 31-летняя сожительница. Между гражданскими супругами произошла ссора. Мужчина несколько раз ударил сожительницу, а затем ушел. Когда гражданка пришла домой, ссора продолжилась. Мужчина опять несколько раз ударил гражданскую жену. В ответ на это последняя нанесла оппоненту не менее двух ударов ножом в область живота. Затем женщина вызвала медиков.

Пострадавший был госпитализирован. В медицинском учреждении мужчина скончался от полученных ранений.

В отношении 31-летней гражданки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф