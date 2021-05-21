В Ковылкино горела квартира

В Ковылкино произошло возгорание квартиры.

Днём 26 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Крылова. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома № 7, расположенного по указанному адресу. Пламя повредило квартиру на площади, составляющей 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru