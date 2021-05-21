В Ковылкинском районе ДТП унесло жизнь 36-летнего мужчины

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 36-летний мужчина.

Происшествие произошло поздним вечером 26 июля на 17-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, 36-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», в определенный момент движения допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте инцидента.

В настоящее время устанавливается, по какой причине автомобилист не смог справиться с управлением.

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Источник: гибдд.рф