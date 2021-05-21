В Рузаевке в ДТП пострадал 14-летний мотоциклист

В Рузаевке в результате ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист.
Инцидент произошел вечером 26 июля на улице Титова. По предварительным данным, 14-летний подросток, управлявший мотоциклом, который не был зарегистрирован в установленном порядке, двигаясь на высокой скорости, допустил наезд на бордюрный камень, после чего произошло падение транспортного средства.
Несовершеннолетний мотоциклист доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
У подростка нет водительского удостоверения.
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Источник: гибдд.рф