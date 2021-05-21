В Инсарском районе горел жилой дом

В Инсарском районе произошло возгорание жилого дома.
Днём 26 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Ямщина. На улице Кирова загорелся жилой дом № 2. Пламя повредило внутреннюю отделку на площади, составляющей 5 квадратных метров.
По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.
Специалисты устанавливают причину возгорания жилого дома.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru