В Ардатовском районе в результате ДТП пострадал 47-летний автомобилист

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 47-летний автомобилист.

Происшествие произошло днём 26 июля неподалеку от населенного пункта Тургенево. По предварительной информации, 27-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-2108, в определенный момент движения не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф