В Зубовой Поляне горел легковой автомобиль

В Зубовой Поляне произошло возгорание легкового автомобиля.

Днём 26 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Парковой. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит легковой автомобиль, припаркованный возле дома № 30, расположенного по указанному адресу. Марка машины не сообщается.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 1 квадратный метр.

Причина возгорания легкового автомобиля в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru