В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадала 14-летняя девочка

В Зубово-Полянском районе поездка на мотоцикле для 14-летней девочки закончилась госпитализацией.

Происшествие произошло вечером 26 июля на 24-м километре дороги, соединяющей Зубову Поляну и Ширингуши. По предварительной информации, 14-летняя девочка, управляя мотоциклом, в определенный момент движения не смогла совладать с транспортным средством. В итоге мотоцикл опрокинулся.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Девочка была госпитализирована в районную больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф