В Лямбирском районе сгорели тюки с соломой

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил тюки с соломой.

Поздним вечером 26 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории деревни Акаевка. Загорелись тюки с соломой.

Информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Пламя полностью уничтожило тюки с соломой на общей площади, составляющей 100 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Инсарском районе накануне горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru