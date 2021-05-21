В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных водителей.

В Саранске поздним вечером 26 июля неподалеку от дома № 26А, расположенного по адресу – улица Войнова, сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Фольксваген-Поло». За рулем транспортного средства находился 43-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько минут в Ельниках сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» напротив дома № 1, расположенного по адресу – улица Строителей, остановили автомобиль марки ВАЗ-2112 под управлением пьяной 32-летней женщины.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе ДТП унесло жизнь 36-летнего мужчины.

Источник: гибдд.рф