В Саранске сгорел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Указанное происшествие произошло вечером 26 июля на территории Ленинского района города. Возле дома № 7, расположенного по адресу – улица Серадзская, загорелся пластиковый мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило мусорный контейнер на площади, составляющей 3 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru