В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей скутеров

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции в течение одного дня задержали двух пьяных водителей скутеров.

Вечером 26 июля в Торбеевском районе сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» на 25-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», был остановлен скутер марки «Риво», которым управлял 54-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у транспортного средства не было государственного регистрационного знака.

Спустя час в селе Алексеевка Чамзинского района сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» на улице Центральной остановили скутер марки «Нексус» без государственного регистрационного знака под управлением пьяного 45-летнего мужчины.

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Источник: гибдд.рф