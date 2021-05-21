В Саранске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

В Саранске было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».
За один день мероприятия инспекторы ГИБДД выявили более 20 нарушений ПДД. Водителями было допущено 14 нарушений. Пешими участниками дорожного движения было совершено 7 нарушений.
На всех нарушителей были составлены административные материалы.
Кроме того, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход» сразу на нескольких оживленных улицах Саранска состоялась акция «Умный пешеход». Секретарь Общественного совета при МВД по Мордовии Ольга Веретенникова вместе с инспекторами ГИБДД напоминала участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Особое внимание было уделено юным пешеходам. Каждому из ребят сотрудники ГИБДД вручили световозвращающие элементы.
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Источник: гибдд.рф