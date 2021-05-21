В Саранске загорелся манипулятор

В Саранске произошло возгорание манипулятора.

Днём 26 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. На улице Титова загорелся манипулятор (грузоподъемное устройство).

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя повредило манипулятор на площади, составляющей 0,5 кв. м.

Причина возгорания грузоподъемного устройства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф