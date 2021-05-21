В Атяшево в ДТП пострадал 2-летний ребенок

В Атяшево произошло ДТП, в результате которого пострадал 2-летний ребенок.

Происшествие произошло днём 27 июля на улице Горюнова. По предварительной информации, 37-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», проявив невнимательность при движении задним ходом, врезался в открытую дверь автомобиля марки ВАЗ-21440, которая затем ударила 2-летнего мальчика, выходившего из салона второго транспортного средства.

Ребенок получил телесные повреждения. Мальчик был госпитализирован в районную больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф