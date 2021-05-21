В Саранске мужчина погиб от удара током

В Саранске сотрудниками следственных органов было возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате поражения электрическим током.

Происшествие произошло 26 июля. Во время работ по разгрузке произошло соприкосновение стрелы манипулятора с высоковольтной линией электропередач. В результате смертельную травму электрическим током получил рабочий 1984 года рождения. Ещё один пострадавший 1988 года рождения был госпитализирован.

Следователями и следователями-криминалистами регионального управления СК было осмотрено место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося.

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Источник: mordovia.sledcom.ru