В Саранске бывшего сотрудника МЧС оштрафовали за получение взятки

В Саранске суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника МЧС, обвиняемого в получении взятки.

В 2016 году осужденный, занимая должность заместителя начальника отдела организации оперативной службы ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Мордовия», был назначен ответственным за технический надзор по выполнению капитального ремонта ведомственных объектов. В декабре того же года за приемку выполненных индивидуальным предпринимателем работ фигурант уголовного дела получил от него взятку в размере 40 тыс. рублей путем перечисления денег на банковскую карту.

Решением суда в отношении бывшего сотрудника МЧС была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru