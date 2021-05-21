В Рузаевке загорелись три гаража

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание нескольких гаражей.

Днём 27 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ленина. По указанному адресу загорелись три гаража.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило гаражи на общей площади, составляющей 50 квадратных метров. Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования по эксплуатации электроприборов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru