В Краснослободске загорелся мусорный контейнер

В Краснослободске произошло возгорание мусорного контейнера.

Днём 27 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Калинина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома № 42а, расположенного по указанному адресу, горит пластиковый мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Пламя повредило мусорный контейнер на площади, составляющей 2 квадратных метра.

Причина пожара устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru