Мордовские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности наращивают производство

В Мордовии предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности наращивают объемы производства.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Мордовии, в январе - июне 2021 года в регионе было произведено 72 тыс. тонн колбасных изделий (за аналогичный период прошлого года — 69 тыс. тонн). Кроме того, было произведено 78,5 тыс. тонн цельномолочной продукции (75,8 тыс. тонн годом ранее) 10,1 тыс. тонн сыра и сырных продуктов (9,8 тыс. тонн в 2020 году).

Также было выпущено 32,3 тыс. тонн мясных полуфабрикатов (36,3 тыс. тонн годом ранее), 1,7 тыс. тонн сливочного масла (1,8 тыс. тонн в минувшем году), 12,9 млн банок с консервами (15,3 млн банок в 2020 году).

Объем производства продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности в Мордовии в первой половине 2021 года в денежном выражении составил 51,6 млрд рублей против 47,7 млрд рублей годом ранее, объем реализации — 52,8 млрд рублей против 47,8 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.

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Источник: e-mordovia.ru