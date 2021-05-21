Артем Здунов проверил ход строительства многофункционального спортивного комплекса в Саранске

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов побывал на объекте «Саранск Арена», который в ближайшее время из разряда долгостроя перейдет в статус многофункционального современного спортивного комплекса с возможностью проведения на его арене соревнований международного уровня.

Артем Здунов осмотрел все этажи и площадки комплекса, исключением не стали цокольный этаж и даже крыша объекта.

Руководитель республики поручил исполняющему обязанности председателя регионального правительства Владимиру Сидорову вести ежедневный контроль за ходом работ.

Ожидается, что строительство объекта будет завершено до 25 декабря текущего года.

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Источник: e-mordovia.ru