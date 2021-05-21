В селе Поводимово Дубенского района скоро появится новый водопровод

В Дубенском районе продолжаются работы по снабжению населения питьевой водой.

Предприятие ООО СМП «Дубенское» в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» реализует первый этап проекта по обеспечению водоснабжением села Поводимово.

Общая стоимость объекта составляет 55,14 млн рублей.

Уже было проложено 4,8 км водопроводной сети, установлены две новые водонапорные башни, восемь пожарных резервуаров. Работы планируется закончить в течение текущего месяца.

Водопровод проложен по улицам Ечмаева, Новая и Садовая.

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Источник: e-mordovia.ru