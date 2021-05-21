В Мордовии обсудили подготовку к новому учебному году

К 1 сентября в Мордовии необходимо подготовить 458 образовательных организаций: школы, детские сады, учреждения профессионального и дополнительного образования.

Исполняющий обязанности главы правительства республики Владимир Сидоров в ходе недавнего заседания поручил ускорить темпы подготовки и приемки школ, уделив особое внимание противопожарной и антитеррористической защищенности объектов.

Также во время указанного заседания речь шла о кадровом обеспечении школ. В настоящее время открыты вакансии преподавателей иностранного языка, физики, математики, русского языка и литературы.

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Источник: e-mordovia.ru