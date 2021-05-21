В Мордовии обсудили подготовку автомобильных дорог к зимнему периоду

В Мордовии в ходе заседания регионального правительства была обсуждена подготовка автомобильных дорог к зимнему периоду.

Общая протяженность автодорог на территории республики составляет более 13 тыс. километров. В зоне ответственности ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» находится 4,5 тыс. километров дорог регионального и межмуниципального значения.

Исполняющий обязанности председателя республиканского правительства Владимир Сидоров отметил, что многие участки дорог и сегодня убираются недостаточно качественно: отсутствуют дорожные знаки, не везде был проведен ямочный ремонт и нанесена разметка, трава на обочинах не была скошена.

Для качественной подготовки дорог к зиме Владимир Сидоров дал поручение проанализировать потребность муниципалитетов в снегоуборочной технике и противогололедной смеси.

Также читайте о том, что в Мордовии обсудили подготовку к новому учебному году.

Источник: e-mordovia.ru