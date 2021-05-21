В Мордовии прошло совещание по вопросам модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание с членами республиканского правительства по вопросам работы с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Одно из ключевых направлений взаимодействия республики с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» является переселение граждан из аварийного жилья. В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» до 2024 года предполагается переселить 418 многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года, в которых проживают более 5 тыс. человек. В 2021 году будет расселено 830 человек.

Две недели назад на заседании правления Фонда содействия реформированию ЖКХ была рассмотрена заявка Мордовии на ускоренную реализацию действующей программы переселения домов, признанных аварийными. Если ранее предполагалось завершить их расселение к 1 сентября 2025 года, то теперь данная цель должна быть достигнута до конца 2023 года. Общая сумма финансовой поддержки составит почти 2 млрд рублей.

До конца 2022 года будет переселено 1,3 тыс. человек, в 2023 году - 1,5 тыс. граждан.

Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы реализации региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Также на совещании обсудили ход реконструкции канализационных сетей в юго-западной части Саранска. В настоящее время работы активно ведутся, общая протяженность сетей, которые подлежат замене, составляет 7 километров. Завершить реконструкцию планируется до конца 2022 года.

Артем Здунов поставил перед исполняющим обязанности председателя правительства Мордовии Владимиром Сидоровым задачу детально отработать все направления взаимодействия республики с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

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Источник: e-mordovia.ru