В Рузаевке ведутся работы по установке солнечных часов

В Рузаевке в настоящее время ведутся работы по установке солнечных часов.

Сейчас специалисты из Ростова-на-Дону укладывают гранитные покрытия объекта. Это будут одни из самых больших в России солнечных часов диаметром 10 метров.

Конструкция будет оформлена в виде подковы. Циферблат будет изготовлен из литой бронзы, а гномон длиной около 4,5 м будет показывать время, его украсит перо размером 2 м.

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Источник: e-mordovia.ru