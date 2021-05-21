Артем Здунов с рабочим визитом посетил республиканский многофункциональный центр предоставления услуг

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов с рабочим визитом посетил республиканский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Руководитель региона оценил уровень работы МФЦ и встретился с сотрудниками учреждения.

В настоящее время МФЦ в 23 территориальных офисах предоставляет 140 видов услуг. Кроме того, в многофункциональном центре можно подтвердить свою личность в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Эта процедура предоставляет возможность пользоваться порталом государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Артем Здунов пообщался со специалистами, осмотрел условия, ознакомился с организацией работы МФЦ от постановки гражданина в электронную очередь до закрытия его обращения. После этого руководитель республики встретился с сотрудниками, чтобы обсудить перспективы развития многофункциональных центров в Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru