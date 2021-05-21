Мордовия получила новую партию вакцины от коронавируса

В Мордовию поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве 2968 доз.

Об этом сообщил главный внештатный врач-эпидемиолог министерства здравоохранения Мордовии Михаил Чумаков. Данная партия вакцины будет равномерно распределена по прививочным пунктам в Саранске и районах республики.

От коронавируса в Мордовии сделали прививки уже 241,5 тыс. человек, в том числе двукратно — около 188 тыс. местных жителей. Вакцинация продолжается очень активно.

Также читайте о том, что Артем Здунов с рабочим визитом посетил республиканский многофункциональный центр предоставления услуг.

Источник: e-mordovia.ru