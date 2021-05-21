В Саранске ограничили движение транспортных средств на участке улицы Кирова

В Саранске ограничили движение транспортных средств на одном из участков улицы Кирова.

С настоящего времени и до 22:00 29 июля было ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Республиканской до улицы Садовой.

Рассматриваемое ограничение было введено для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ на площадке, где возводится детский сад.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru