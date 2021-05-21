В Саранске водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло утром 28 июля на территории Ленинского района города. На проспекте Ленина 44-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд», проявив невнимательность, допустил наезд на 40-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф