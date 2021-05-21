В Ковылкинском районе в ДТП пострадали три человека

В Ковылкинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло утром 28 июля на 82-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 35-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Ауди», превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и по касательной столкнулось с автомобилем марки «Хендай». После этого обе машины съехали с проезжей в части в кювет, а затем опрокинулись.

Медицинская помощь понадобилась 35-летнему автомобилисту, 48-летнему водителю второй иномарки и 17-летней пассажирке «Ауди».

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Источник: гибдд.рф