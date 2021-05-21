В Темниковском районе опрокинулся автомобиль

В Темниковсском районе пострадали водитель и пассажир опрокинувшегося автомобиля.

ДТП произошло вечером 28 июля на 24-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево, Теньгушево и границу Нижегородской области. По предварительной информации, 44-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Тойота», по причине превышения скорости не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Телесные повреждения получил водитель иномарки и его 44-летний пассажир. Мужчины были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф