В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в совершении убийства.

Возле ботанического сада 28 июля загорелся автомобиль. В сгоревшем транспортном средстве был обнаружен труп человека. Было предварительно установлено, что данного гражданина убил 48-летний житель Саранска. Последний решил поджечь машину, внутри которой находился труп.

Известно, что ранее 48-летний житель Саранска привлекался к уголовной ответственности по причине изнасилования и разбоя. Сейчас с мужчиной работают следователи.

Было установлено, что сгоревший автомобиль был зарегистрирован на жительницу Саранска 1974 года рождения.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru