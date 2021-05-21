В Мордовии бывшего лесничего осудили за получение взятки

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего лесничего, обвиняемого в получении взятки.

В период с сентября 2016 года по январь 2017 года осужденный, занимая должность лесничего Старошайговского участкового лесничества ГКУ Республики Мордовия «Саранское территориальное лесничество», за сокрытие незаконной рубки лесных насаждений получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 557 тыс. рублей. За денежное вознаграждение преступник составил необходимые документы, в которых была отражена ложная информация об отсутствии каких-либо нарушений на делянках, где осуществлялась заготовка леса. Размер вреда, причиненный лесным насаждениям, составил более 2,8 млн рублей.

Решением суда в отношении бывшего лесничего была избрана мера наказания в виде 6 лет лишения свободы.

Упомянутый предприниматель ранее был оштрафован на 800 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru