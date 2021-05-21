В Мордовии разыскиваются очевидцы ДТП со смертельным исходом в Лямбирском районе

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП со смертельным исходом, которое недавно произошло на территории Лямбирского района.

Происшествие произошло вечером 12 июля на 277-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. Гражданин 44-летнего возраста, управлявший автомобилем марки ВАЗ, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем марки «Хово». От полученных травм водитель ВАЗа скончался на месте ДТП.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» обращаются ко всем очевидцам аварии, а также лицам, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по следующим телефонным номерам: 8(8342) 38-59-56, 89290493500 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф