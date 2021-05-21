В Краснослободском районе загорелся комбайн

В Краснослободском районе произошло возгорание комбайна.

Вечером 28 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре возле населенного пункта Красная Подгора. Загорелся комбайн.

В результате данного пожара пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Пламя повредило комбайн на площади, составляющей 6 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горел мусорный контейнер.

Источник: 13.mchs.gov.ru