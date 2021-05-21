В Краснослободском районе загорелся комбайн

В Краснослободском районе произошло возгорание комбайна.
Вечером 28 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре возле населенного пункта Красная Подгора. Загорелся комбайн.
В результате данного пожара пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
Пламя повредило комбайн на площади, составляющей 6 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru