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Трое жителей Мордовии скончались после распития суррогатного алкоголя

Трое жителей Мордовии скончались после распития суррогатного алкоголя

В Мордовии несколько человек скончались в результате употребления суррогатного алкоголя.

Трагическое происшествие произошло в посёлке Комсомольский Чамзинского района. Известно, что трое мужчин распивали спиртное, приобретенное на трассе. В составе жидкости, которую пили жители Мордовии, был обнаружен метиловый спирт, представляющий собой смертельную опасность для человеческого организма.

Было установлено, что спиртосодержащую жидкость продавал 38-летний жителя Рязани. Последний был задержан в кратчайшие сроки.

По информации «Известий Мордовии».

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Источник: izvmor.ru