В Рузаевском районе 3-летний мальчик едва не погиб в надувном бассейне

В Мордовии ребенок едва не скончался в надувном бассейне.

Инцидент, который мог обернуться ужасной трагедией, произошел вечером 28 июля в селе Хованщина Рузаевского района. В момент отсутствия присмотра со стороны родителей 3-летний мальчик залез в надувной бассейн. Не умея плавать, ребенок нахлебался воды, вследствие чего потерял сознание. В кратчайшие сроки взрослые достали мальчика из бассейна. Затем ребенок был доставлен в больницу. Медики диагностировали у малолетнего пациента дыхательную недостаточность. Ребенка удалось спасти.

В настоящее время 3-летний мальчик проходит курс лечения.

По информации «Известий Мордовии».

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Источник: izvmor.ru