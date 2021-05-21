Сотрудник одной из организаций Мордовии обвиняется в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

В январе прошлого года к 34-летнему менеджеру организации, специализирующейся на продаже транспортных средств, обратился житель Саранска с просьбой о содействии в сбыте автомобиля марки «Лада-Веста». Менеджер пообещал помочь и передать все вырученные от реализации машины деньги. Затем сотрудник организации попросил владельца транспортного средства передать документы, предоставляющие право владения, а также бланк договора купли-продажи с подписью предыдущего собственника, в котором он заведомо ложно указал себя в качестве покупателя и хозяина автомобиля, что наделило его возможностью распоряжаться «Вестой», в том числе продать её за наличные деньги.

В апреле минувшего года менеджер продал машину, оставив вырученные денежные средства себе. Сумма ущерба, причиненного пострадавшему, составила более 500 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф