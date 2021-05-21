В Мордовии произошел пожар в детском санатории

В Ковылкино произошел пожар в детском санатории.

Инцидент произошел вечером 28 июля на территории детского санатория «Сосновый бор». В 18:30 сработала пожарная сигнализация. До приезда пожарных были эвакуированы 112 детей и 11 человек персонала. Никто не пострадал.

Было установлено, что кто-то из детей оставил зарядное устройство от мобильного телефона в сетевом фильтре, вследствие чего произошло короткое замыкание с задымлением. Пламя повредило подоконник и сетевой фильтр на общей площади 0,3 кв. м.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm