Артем Здунов обсудил развитие паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в режиме онлайн провел встречу с генеральным директором управляющей компании «Саровско-Дивеевский кластер» Игорем Филипповым и обсудил с ним вопросы взаимодействия в рамках реализации совместного паломническо-туристического проекта.

Реализация проекта на территории Мордовии предусматривает комплекс мероприятий с прогнозным объемом финансирования за счет средств государственного бюджета в сумме более 6 млрд рублей.

На первом этапе имеются три основных проекта: строительство автомобильной дороги между населенными пунктами Старый Город и Вещерка, благоустройство общественных пространств в Темникове, строительство центра культурного развития с музейно-просветительским модулем.

По итогам рабочей встречи были выработаны решения по дальнейшему взаимодействию в рамках реализации значимого в туристическом, инвестиционном и социальном плане проекта.

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Источник: e-mordovia.ru