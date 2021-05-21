Артем Здунов обсудил перспективы развития авиамаршрутов в республике

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание по развитию авиамаршрутной сети аэропорта Саранска.

Была обсуждена действующая транспортная ситуация, а также поставлены задачи по организации новых направлений в следующем году.

На данный момент из Саранска прямыми рейсами можно улететь в шесть городов. В 2022 году планируется запустить два новых направления. Ведутся переговоры, чтобы пустить самолеты в Калининград и Казань.

В совещании приняли участие члены правительства республики и руководство аэропорта Саранска.

Также читайте о том, что Артем Здунов обсудил развитие паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров».

Источник: e-mordovia.ru