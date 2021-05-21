Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в мероприятии «Нетрезвый водитель»

Сотрудники Зубово-Полянского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии в рамках проведения на территории Торбеевского муниципального района оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» совместно с сотрудниками отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Торбеевский» приняли участие в проверке транспортных средств на дорогах Торбеево.

Мероприятие проводилось в целях профилактики повторных преступлений и выявления возможных случаев управления транспортным средствами осужденными за преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ (лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами) и состоящими на учете филиала уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, в рамках указанного мероприятия были проверены предприятия АО «Развитие села», ООО МПК «Атяшевский», где работают осужденные к лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на предмет возможного привлечения к вождению.

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Источник: 13.fsin.su